Conoce los horarios de los servicios de transporte de la CDMX en Semana Santa

La CDMX quedará casi desierta durante esta semana santa. Por eso es que los diferentes servicios de transporte ofrecerán horarios especiales.

En la CDMX, la Semana Santa es motivo de celebración, sin importar si eres católico, cristiano o ateo. Ya que estas fechas significan tiempo de descanso y de ver películas de la Biblia en canales de televisión abierta.

Pero gracias a que las labores se suspenden en muchas escuelas y oficinas, el transporte público también limita su servicio en estas fechas.

Tren Suburbano

El jueves 18 de Abril, este transporte dará servicio de las 5:00 de la mañana a las 7 de la mañana. Además, más tarde ese día dará servicio desde las 10:00 de la noche hasta las 00:30 horas.

Durante el viernes 19 de Abril, el servicio será desde las 7:00 horas hasta las 00:30 horas. Así que no hay mayor problema este día. Los trenes circularan cada 15 minutos.

Eso si, durante la mañana los trenes pasarán cada 15 minutos, en la noche será cada 10 minutos.

Informamos los horarios de servicio para este jueves 18 de abril y viernes 19 de abril. pic.twitter.com/o1EjZumhWm — Tren Suburbano (@Suburbanos) April 16, 2019

Metrobús

Por su parte, el Metrobús funcionará desde las 4:30 horas hasta las 00:00 horas los días Jueves 18 y Sábado 20. Además, que durante los días Viernes 19 y Domingo 21, el horario será desde las 5:00 hasta las 00:00 horas.

Metro

Para finalizar, tenemos los horarios que ofrecerá el Metro. Los cuales son mucho más accesibles. Para los días Jueves 18 y Viernes 19 de Abril, tendrá servicio desde las 8:00 hasta las 00:00 horas. Siendo un horario especial por Semana Santa. Los días Sábado 20 y Domingo 21 tendrá servicio normal.

Conoce el horario de servicio del próximo 18 y 19 de abril con motivo de la celebración de la Semana Santa. pic.twitter.com/LiVfT5e8xH — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2019

Ya tienes toda la información necesaria para que te puedas mover por la ciudad en estos dos complicados días. Eso claro si es que no sales de vacaciones, y si ese es el caso, te deseamos un buen viaje y que llegues con seguridad a tu destino. ¡Recuerda no manejar si has ingerido alcohol!