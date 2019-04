Hermanos Russo señalan a través de una carta evitar spoilers de Avengers Endgame

Los hermanos directores de la película realizaron esta petición luego de la filtración de un video de 20 minutos donde se podía ver partes del film.

Los hermanos Russo, directores de Avengers:Endgame y de todo el resto de películas que conforman la saga, solicitaron a los fans a través de una carta que evitaran hacer spoilers de próxima película, la cual será estrenada el próximo 25 de abril.

En la carta publicada en la cuenta de Twitter de los hermanos, Anthony y Joseph Russo solicitaron a quienes verán la película que no cuenten la trama a los demás, de la misma manera forma que no les gustara que lo hicieran con ellos.

Recordemos que ayer a través de las redes sociales se filtró un video de 20 minutos de duración en el cual se podía ver varias escenas de la próxima película de la saga.

Los hermanos contra los Spoilers

Diversas teorías, spoilers y un sin fin de contenido sobre como terminará la historia de los vengadores han surgido estos días por Internet. Es por esto que, los hermanos Russo escribieron esta carta para pedir respeto para todos y que la película sea un disfrute más que un centro de conflicto donde algunos se dediquen en adelantar contenidos afectando a otros.

Los directores señalaron "Queremos que sepan que tanto nosotros dos como todos aquellos que hemos participado en Endgame, hemos trabajado de una manera incansable durante los últimos tres años con el único objetivo de dar un final sorprendente, emocionante y poderoso a la saga Infinity".

Realizando posteriormente la particular petición "Cuando vean Endgame en las próximas semanas, por favor, no le revelen la trama a los demás, de la misma manera en que no les gustaría que se las revelaran a ustedes".

Recordemos que la próxima y última película de la saga Infinity será estrenada este próximo 25 de abril a nivel mundial y la expectativa generada por parte de todos los fans es realmente grande. Es por esto que los hermanos Russo cerraron su comunicado con la frase "Thanos sigue demandando vuestro silencio".

