¿Realmente Hasbro quiere reemplazar al Señor Cara de Papa con el Señor Cara de Palta aka Aguacate?

Cuando pensábamos que las bromas y burlas hacia los supuestos "hipsters" habían pasado de moda, Hasbro retrocede como hasta el 2012 para hacer una humorada con el Señor Cara de Papa.

El icónico juguete que incluso es un personaje de Toy Story, con motivo del día de los inocentes sufrió una "pequeña transformación", según vemos en las redes oficiales de la compañía:

Holy guacamole! We’ve given Mr. Potato Head the sack and we're introducing his new hipster companion, Mr Avo Head! pic.twitter.com/Y9aRITCTd7

— Hasbro (@Hasbro) April 1, 2019