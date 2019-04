Hackers amenazan a usuarios con filtrar videos íntimos si no pagan en bitcoin

Los hackers están haciendo extorsiones a las personas para que realicen un pago con la criptomoneda a cambio de no subir videos de sexo explicito.

Un grupo de Hackers estafadores se encuentra haciendo amenazas a usuarios en las que advierten que subirán videos que contengan sexo explicito o masturbaciones de estos a cambio de un pago en bitcoin. Esto ocurrió en Norton, un pueblo perteneciente al Estado de Kansas.

Los habitantes de este pequeño poblado son amenazados con liberar material comprometedor y sensible a menos que las victimas paguen una suma en criptomonedas. Aún no se tiene el porque los delincuentes cibernéticos eligieron este particular pueblo para realizar la estafa.

El departamento de policía en la pequeña ciudad publicó un aviso publico en su pagina de Facebook advirtiendo a las personas sobre la llamativa amenaza hecha por los hackers en la zona.

Hackers y la estafa a través de amenazas

Los delincuentes cibernéticos utilizan este truco para que las personas caigan en este tipo de estafas. Los residentes señalaron que recibieron un correo electrónico en el cual los piratas informáticos le informan que tienen el control de sus computadoras y de sus datos personales, como videos íntimos mientras observan pornografía, los cuales están en su poder.

Con esto, las personas al sentirse amenazadas, acceden a realizar el pago en bitcoin para así evitar que la amenaza se concrete. Los hackers también señalan que tienen en su poder un pantallazo con el registro del historial de visitas que había realizado los usuarios, amenaza con la cual intentaban poner finalmente entre la espada y la pared a sus victimas.

El monto mínimo que pedían de pago en criptomonedas era de USD $800. Sin embargo, esto es una trampa que juega con la psicosis generada en los usuarios, los cuales al sentirse amenazados caen en ella.

Desde la policía advirtieron que esto es imposible que ocurra y que solo es un truco para que las personas se sientan amenazadas y caigan en este tipo de estafas. La entidad sugiere que si algún usuario recibe este tipo de email en su correo, lo ignore inmediatamente.