Hackean un viaje de Uber en México con intención de secuestrar a una mujer

Ya no se puede estar seguro en México, y si, en parte es culpa del gobierno, pero no del todo. Ya que es el pueblo mismo quien decide joder al pueblo de maneras cada vez más sorprendentes. En esta ocasión, una chica estuvo a punto de ser secuestrada por medio de la aplicación de Uber.

De acuerdo con las palabras de esta chica, ella estaba en el centro de la Ciudad de México y decidió pedir un Uber. Fue ahí que todo se fue a en picada de manera muy rápida. Ella contó toda su experiencia por medio de su perfil de Facebook, el cual no se ha hecho púbico. Solamente la historia, la cual es la siguiente.

Redacción original de la publicación en Facebook

Amigos, tenga machín cuidado cuando pidan Uber. El domingo en la madrugada, pedí uno en CDMX. Estaba en el Zócalo y las calles estaban cerradas porque había un evento con demasiado aforo; entonces le llamé para acordar el punto de encuentro. El conductor se llamaba (censurado) y le dije: “Hola soy (censurado), tu pasaje de Uber” y me dijo “Que bueno que me llamas, me hachearon mi cuenta y la persona que va por ti no soy yo.” En ese momento entré en pánico. Me dijo que por favor cancelara el viaje y que le mandara las placas del vehículo que aparecía en la App. Ya todo estaba reportado al 911 pero aún no había solución.

Amigos cuidémonos más que nunca. Está cañón la delincuencia. Pidan identificación al conductor y en la medida de lo posible, no estén solos. Yo no lo estaba.

Los amo.