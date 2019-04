¿Por qué el reloj de mi GPS volvió a 1999? Te explicamos la razón

Durante este fin de semana, nos desayunamos con la noticia del roll over de los relojes del estándar GPS, dejando secuelas bastante preocupantes. Muchos equipos en el mundo que usan el sistema de posicionamiento comenzaron a mostrar comportamientos extraños: algunos -la mayoría- retrocedieron la fecha casi veinte años al 21 de agosto de 1999, otros saltaron al 2003.

Incluso un grupo de aviones Boeing 787 en China tuvieron que suspender sus vuelos por el mismo problema, a la espera de una actualización. Pero, ¿Por qué tanto escándalo? ¿Acaso el tiempo en GPS pasa distinto al nuestro?

Multiple Boeing 787s in China experienced GPS 20 years rollover issue. Some aircrafts have to be grounded waiting for an update. pic.twitter.com/IEFF2GHIt2

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) April 7, 2019