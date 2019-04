Google y Project Wing lanzan servicio de entrega de productos con drones a domicilio

Google en conjunto con Wing quieren ser los pioneros en habilitar el nuevo sistema que entregará productos a clientes a través de drones

Google en conjunto con Project wing, servicio autónomo de vehículos aéreos no tripulados, lanzaron el primer sistema de servicio de entrega de productos a través de drones directamente a los domicilios de las personas. Este fue aprobado para iniciar su servicio en Australia.

Desde hace un tiempo la compañía ya se encontraba realizando pruebas de este servicio en la ciudad de Canberra. En ellos, se entregaron un total de 3.000 pedidos los cuales fueron concretados a través de este servicio sin ningún problema ni accidente.

El servicio recibió la aprobación oficial directamente de la Autoridad de Aviación civil de Australia(Casa). Este se ha transformado en el primer servicio de entrega de productos con vehículos aéreos no tripulados en el mundo. La compañía quiso dejar en claro que la seguridad será factor clave para realizar estas entregas sin ningún problema.

Google a la vanguardia

El sistema funcionará de una manera sencilla. Los drones volarán hacia las casas elegidas, pero tendrán algunas limitaciones para volar. Estas tienen que ver principalmente con los espacios donde estén autorizados los vehículos para hacerlo, debido a que solo tendrán ciertos horarios disponibles para realizar las entregas.

Los vehículos voladores no tripulados no podrán realizar vuelos sobre las calles principales de las ciudades donde estará habilitado el servicio. Además, tampoco van a poder acercarse a las personas y los horarios en los cuales estos podrán realizar los vuelos será entre las 7:00 am hasta las 8:00 pm de lunes a viernes, mientras que los findesemana el servicio estará habilitado desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm.

En las próximas semanas el servicio de transporte y entrega a través de drones entrará en vigencia. Se espera que de momento solo funcione en algunos barrios de la ciudad de Canberra. Sin embargo, pronto el servicio emigrará a otras ciudades de Australia a otros lugares del mundo, ya que las intenciones de Google con esto es cambiar definitivamente la forma actual en que se entrega un producto a domicilio.