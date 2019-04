Gobierno llama a la población a no consumir suplemento mineral milagroso que sanaría a personas con autismo

Según las autoridades de Gobierno el compuesto contiene Clorito de Sodio, químico que no es un medicamento y puede causar graves daños a la salud.

El gobierno ha hecho un llamado a la ciudadanía a no consumir un suplemento mineral milagroso que contiene un compuesto químico llamado Clorito de Sodio el no es un medicamento y puede causar graves daños a la salud.

Esto se da en el contexto de que estos días llegó al país el químico de origen Puertorriqueño Gregorio Placeres, el cual argumenta que el uso terapéutico del Clorito de Sodio puede acabar con el Trastorno del Espectro autista, mas conocido comúnmente como autismo.

La Seremi de salud de la Región Metropolitana Rosa Oyarce argumentó que se interpondrán para que este promotor de no realice charlas de promoción sobre este "medicamento" en la ciudad de Santiago.

Gobierno contra el Clorito de Sodio

Desde el gobierno señalan que no existen antecedentes científicos que avalen tales características que supuestamente la utilización del químico tenga estos efectos benefactores en personas con autismo los cuales son publicitados.

Es por esto que la Seremi de la región metropolitana anunció que interpondrán un recurso de protección contra la promoción de este producto para su uso como medicamento. La principal razón de esto sería porque se les está otorgando capacidades terapéuticas no comprobadas y con esto prohibir la realización de la charla de su representante el día de mañana.

La autoridad señaló "El clorito de sodio es un compuesto químico utilizado en la industria como blanqueador y que se usa en el ámbito doméstico como desinfectante, no está autorizado como el tratamiento o prevención de enfermedades infecciosas, cardiovasculares o tumorales y menos trastornos que se tratan con terapias".

Finalmente, la autoridad señaló que su recomendación es a no adquirir este producto ni por redes sociales ni el comercio no autorizado. También prohibió utilizar este químico debido a que la información que es promocionada a través de el no tiene ninguna comprobación científica por ende sería un riesgo para la salud de las personas utilzarlo.