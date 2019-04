Game of Thrones: George RR Martin revela que habrá unicornios en los libros

Leyeron bien. Unicornios.

Game of Thrones ha iniciado ya con su esperada temporada final. Hasta el momento los episodios parecen vaticinar que vendrá una auténtica masacre, justo el mismo fin de semana que se estrena Avengers: Endgame.

La gran mayoría de los fans sabe perfectamente que a estas alturas la trama de la producción de HBO ya superó a lo narrado en los libros originales de George RR Martin.

El escritor va un poco retrasado y faltaría mucho por ser narrado; tanto en la saga de A Song of Ice and Fire como en las futuras continuaciones dentro de ese mismo universo.

Por ello a nadie le extraño que el buen Neil DeGrasse Tyson aprovechara la presencia de George RR Martin como invitado a su programa Star Talk; para hablar un sobre las cualidades de su obra y el cuidado a los detalles que le dedica.

El escritor se mostró entusiasmado por la charla; sobre todo al hablar sobre cómo narra pasajes que involucran caballos. Y reveló un adelanto de lo que veremos en uno de los futuros libros que se encuentra escribiendo: unicornios.

Traté de ser muy preciso, por ejemplo, con los caballos. Muchos escritores de fantasía se equivocan con los caballos. Los retratan como estas bestias incansables que pueden ir a cualquier parte y galopar durante siete días seguidos. Tengo un abordaje interesante sobre los unicornios que aparecerán en los nuevos libros. Ups.

Y ya, eso fue todo. No hubo más detalles. Pero ahora tenemos la certeza de que estos seres fantásticos aparecerán en alguna de las dos novelas pendientes de esta saga.

No sería la primera vez que aparece un unicornio en los libros de Game of Thrones. En A Dance with Dragons; Jon Snow protagonizó un pasaje onírico con Shaggydog, el lobo de Rickon Stark. En donde lo que comienza a ser descrito como una cabra termina siendo al parecer un unicornio.

En definitiva resultará interesante ver si de la nada aparece algo así en uno de los episodios finales de la serie. Por lo pronto habrá que seguir esperando por las novelas.