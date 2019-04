Game of Thrones: Esto es lo que han dejado las siete temporadas en Twitter

Ahora que estamos a unos cuantos días del tan esperado estreno de la temporada final de Game of Thrones tenemos que se han revelado datos interesantes sobre el impacto que la aclamada serie ha tenido en Twitter.

Para que tengan una idea del alcance de Game of Thrones, resulta que las personas han publicado más de 200 millones de tuits sobre la serie.

Y sobre las expectativas que se han generado en este 2019, estos fueron los días con más tuits sobre el programa:

Dicho esto, a continuación tienen algunos momentos y datos sobre las siete temporadas anteriores:

Los días en que más se mencionó Game of Thrones en Twitter:

1. 27 de agosto de 2017 – Capítulo The Dragon and The Wolf

2. 24 de abril de 2016 – Capítulo The Red Woman

3. 16 de julio de 2017 – Capítulo Dragonstone

4. 26 de junio de 2016 – Capítulo The Winds of Winter

5. 20 de agosto de 2017 – Capítulo Beyond the Wall

6. 19 de junio de 2016 – Capítulo Battle of the Bastards

7. 5 de marzo de 2019 – Día de lanzamiento del tráiler de la temporada 8

8. 7 de agosto de 2017 – Capítulo The Spoils of War

9. 14 de junio de 2015 – Capítulo Mother’s Mercy

10. 12 de abril de 2015 – Capítulo The Wars to Come

Estos son los países que más han Twitteado sobre Game of Thrones:

1. Estados Unidos

2. Brasil

3. Gran Bretaña

4. España

5. Francia

Aquí, los personajes más mencionados hasta ahora en Twitter:

1. Jon Snow

2. Daenerys Targaryen

3. Arya Stark

4. Tyrion Lannister

5. Cersei Lannister