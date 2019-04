Game of Thrones - The Long Night: recontamos todos los muertos

Game of Thrones tuvo uno de sus episodios más brutales y esperados con The Long Night. Recontamos todos los muertos.

Ha sucedido. Esperamos años para ello. Y aún no estábamos preparados para lo que vimos. El tercer episodio de la temporada final de Game of Thrones, The Long Night, auguraba algo legendario. Y luego de verlo sólo podemos decir que, a su modo, ha valido la pena cada segundo de espera.

El 17 de mayo de 2011 vimos el estreno del primer episodio de Game of Thrones. Desde ese momento parecía plantearse un choque sangriento con la llegada del invierno y el Night King. Han transcurrido prácticamente ocho años desde entonces. Y parecía que el cataclismo prometido simplemente no llegaba.

George RR Martin y la gente de HBO se tomaron todo el tiempo del mundo para montar su clímax. El camino no fue perfecto. Por el contrario, tuvo sus altos y bajos. Pero los 81 minutos de The Long Night resultaron todo casi todo lo que esperábamos y más. Gracias a una sorpresa en su clímax.

Todos los muertos

Sobra decir que aquí vienen grandes spoilers. The Long Night empieza con un tono de tensión máxima. Tan densa como la propia noche que rodea la vulnerable fortaleza. Pero es mera cuestión de minutos antes de confirmar los peores temores.

Esta batalla es la más violenta, la más salvaje, la más brutal y gráfica de absolutamente toda la serie. Y eso ya son palabras mayores. No se escatimó una sola gota de sangre, un sólo cráneo fracturado, para retratarlo en pantalla.

En una crónica de espiral lenta e inevitable en donde se fue mostrando el destino de cada uno de los personajes.

Todas las expectativas apuntaban a que habría bastantes protagonistas muertos. Y no estaban equivocados. Aunque, por desgracia, Game of Thrones faltó a sus propias y prácticamente no tocó a ninguno de los personajes principales.

Estos son los personajes que murieron en The Long Night, más o menos en orden cronológico:

Dolorous Edd (Ben Crompton) , apuñalado por salvar a Sam.

, apuñalado por salvar a Sam. Lyanna Mormont (Bella Ramsey), triturada por un gigante al que logró matar en el último momento.

triturada por un gigante al que logró matar en el último momento. Beric Dondarrion (Richard Dormer), masacrado en jauría por salvar a Arya Stark.

masacrado en jauría por salvar a Arya Stark. Rhaegal, al parecer murió por la manada y el Night King. Pero no estamos seguros aún.

al parecer murió por la manada y el Night King. Pero no estamos seguros aún. Alys Karstark (Megan Parkinson), en uno de los momentos más angustiantes.

en uno de los momentos más angustiantes. Theon Greyjoy (Alfie Allen), atacando al Night King para proteger a Bran.

atacando al Night King para proteger a Bran. Jorah Mormont (Iain Glen), defendiendo a Daenerys hasta su último aliento.

defendiendo a Daenerys hasta su último aliento. El Night King, asesinado en la escena más trepidante por Arya Stark.

asesinado en la escena más trepidante por Arya Stark. Melisandre (Carice van Houten), quien se quita el collar que conservaba su edad, tras la victoria.

Arya se robó por completo el episodio y el giro que definió la batalla fue tan emocionante como inesperado.

Quedan tres episodios para despedir a Game of Thrones. Y parece que esos últimos minutos se destinarán justamente a rendirle honor al título de la serie.

Queda mucha sangre por derramarse. Más les vale antes de que resulte decepcionante.