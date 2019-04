Game of Thrones se robó una escena de Star Wars en The Long Night

Les quedó mejor aquí que en The Last Jedi.

CON OBVIOS SPOILERS. Hay demasiado por procesar. Pero los fans siguen deslumbrados por lo que experimentaron al ver The Long Night, el tercer episodio de la temporada final de Game of Thrones.

El capítulo desde hace rato prometía que nos mostraría una auténtica carnicería en donde mataría a buena parte de su reparto.

Al final este detalle podría causar controversias entre fanáticos y simpatizantes menos comprometidos con Game of Thrones. Pero para nadie es materia de discusión que la escena final climática con Arya es simplemente espectacular.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no pudieron evitar notar que al parecer la gente de producción de Game of Thrones tomó algunas ideas prestadas del Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi.

En principio el Night King terminó siendo exactamente como Snoke. Ya que se presentó desde la primera temporada como una presencia peligrosa y amenazante.

En la batalla de The Long Night demostró que tenía grandes poderes. Pero la manera en que fue derrotado parece remitir directamente a la escena climática de The Last Jedi.

Sin embargo, lo que se llevó toda la atención fue el movimiento de Arya, que básicamente es idéntico al que realizó Rey durante su duelo con los guardias pretorianos:

Arya and Rey with that sleight of hand#GameofThrones pic.twitter.com/wf7HNMjS92 — Hammie (@balancedpadawan) April 29, 2019

Arya learned that move from Rey — Mike Ryan (@mikeryan) April 29, 2019

Así es como los fans encontraron una curiosa conexión entre Game of Thrones y Star Wars. ¿Quién consideran que lo hizo mejor?