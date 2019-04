Game of Bones 2: Winter Came Everywhere es la parodia porno de Game of Thrones que necesitabas

Incluye video que sí puedes ver en la oficina. Más o menos…

Mayo de 2016 fue un año interesante para los amantes del porno de parodias. Ahí vimos una producción épica que rendía tributo a la serie de Game of Thrones. Desde entonces se ha visto mucho material por el estilo. Pero ahora con el estreno de la temporada final han lanzado una película que vale la pena no perder de vista.

Se trata de Game of Bones 2: Winter Came Everywhere, o Juego de Cogidas 2: El invierno se vino en todos lados. Una parodia porno producida por los chicos de WoodRocket la misma compañía que nos regaló Dragon Boob Z, y muchas otras cintas por el estilo, donde toman una historia original e inocente para convertirla en una galería de perversiones visuales.

Pero siempre llaman la atención las películas de esta productora. Ya que tienen la manía de editar siempre un tráiler “para todo el público” que puede verse incluso desde YouTube.

Lo divertido de esa jugada es que efectivamente, no hay nada que viole las reglas de contenido de la plataforma de video. Usualmente se quedan al límite de dar el salto a lo porno. De modo que las escenas mostradas nos dan una idea muy claro de lo que pasará en esa parodia para adultos.

Este avance de un par de minutos no es la excepción, y ahí vemos Tormund Giantsbane y Sansa Stark en el Muro; que ahora está pegajoso por una tormenta de… cierto fluido corporal masculino. Y a partir de ahí la historia sólo puede ponerse más densa.

Como también ya es costumbre los personajes tienen sus nombres alterados. Así que en de Game of Bones 2: Winter Came Everywhere nos encontramos con Jon Blow, los White Wankers y Bigfinger. Lo garantiza por lo menos algunas risas.

A la par la gente de WoodRocket lanzó un comunicado de prensa, en donde enaltecen la calidad narrativa de su producción:

Esta secuela es tan sucia que hace que la primera parodia palidezca por la falta de sexo hardcore con dragones, personas disfrazadas de consoladores, masturbación de White Walkers, genitales gigantes de Wildings e incesto mágico. ¿Quién sobrevivirá a esta lujuriosa fantasía medieval llena de penetraciones cuando los White Wankers atraviesen el Peter North Wall? Descúbranlo en Game of Bones 2: Winter Came Everywhere.

Sí, en esta parodia porno también hay dragones. Pero debido a los obvios costes de producción han decidido utilizar marionetas para insertarlos en la historia.

Tal vez esta película tendrá más emoción que el primer episodio de la temporada final. Pero el resto de esta recta final promete mejorar su ritmo y emociones.