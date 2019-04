Kit Harrington se va en contra de los críticos de Game of Thrones y dice que "le importa una mierda" su opinión

El actor de Game of Thrones se despachó contra la crítica después de que le preguntaran si sentía presión por las expectativas del público.

El regreso de Game of Thrones nos tiene a todos hablando de esta serie mundialmente famosa. No es para menos, pues logró romper un récord de audiencia con tan solo el primer episodio de la última temporada.

Con esto, naturalmente son muchas las expectativas que se generan en torno a cómo concluirá su historia. Tantos ojos encima pueden generar tensión en toda la gente responsable de la serie. Hacer algo mal terminaría echando a la basura varios años de arduo trabajo.

Esto es algo de lo que habló recientemente Kit Harrington, quien encarna a Jon Snow. En una entrevista reciente con Esquire, Harrington habló de la presión que se vive en este momento y de su opinión frente a la crítica. Curiosamente, su respuesta se podría considerar algo agresiva al recalcar que no le importa lo que piensen los demás sobre la producción:

No quiero sonar grosero, pero si la crítica tarda media hora en escribir acerca de esta temporada y hace opiniones negativas sobre ella, en mi cabeza se pueden ir a la mierda".

Ante esto, explicó que conoce de cerca cuánto esfuerzo se ha puesto en Game of Thrones. Según él, a la gente de verdad le importa que salga bien y hay una gran presión que cargan sobre sus hombros. Esto implicó demasiadas noches sin dormir por ese cuidado e importancia que se le da a la serie.

"Y si la gente se siente decepcionada, me importa un carajo; porque todos hicieron su mejor esfuerzo. Así lo siento. A fin de cuentas nadie es mayor fan de la serie que nosotros. De cierta manera lo estamos haciendo para nosotros".

Parece que Harrington se siente satisfecho con solo el hecho de haberle dedicado todos estos años a Game of Thrones. ¿Que qué opina la crítica? Seguramente podrá irse a dormir sin darle mucha importancia a eso.

Definiendo un personaje principal

Pero eso no fue todo lo que dijo. Harrington también añadió lo que parecía ser la discusión de siempre de quién es el personaje principal de Game of Thrones. Para él, puede ser cualquier personaje y es elección personal decidir a quién se sigue. De hecho, señaló que en realidad era ese mundo compuesto por los Siete Reinos, Essos, el Mar Angosto, etc.

Además, admitió que cuando vio por primera vez el guión de la serie, no entendió en absoluto de qué se trataba. A pesar de releerlo varias veces, no pudo comprenderlo completamente pero le dio su confianza a HBO. Después de todo, valoró el hecho de que el público se fuera enterando poco a poco de qué era la historia sin tener antes un precedente. Simplemente los llevaba a otro universo que debían ir entendiendo como fuera.