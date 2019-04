Friends podría dejar el catálogo de Netflix a finales del 2019

Netflix, el gigante de streaming, podría dejar ir a la más exitosa serie de comedia de la historia. Pero podría no ser tan malo para la plataforma.

Una de las series más exitosas de la historia es Friends, la cual sigue trayendo fanáticos nuevos hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la serie está por desaparecer el catálogo del catálogo de Netflix.

Tener amigos es caro

Según reportes de distintos analistas de medios del entretenimiento. La sitcom podría abandonar Netflix pronto. Esto gracias a que Warner Media está viendo la idea de lanzar su propio servicio de streaming. Si, otro maldito servicio de streaming.

A medida que más creadores de contenido lanzan sus propios servicios SVOD, ¿cómo deberían pensar los inversores sobre el impacto de perder contenido sindicado de alto perfil?

Dijo Rich Greenfield, analista de medios de BTIG.

Y si pensamos todo esto más a fondo, no sería raro ver que Friends deje de ser parte de Netflix. Ya que hace poco, The New York Times reportó que Netflix paga muchísimo dinero para conservar los derechos de transmisión de Friends.

Una cifra nada pequeña, la cual es de 100 millones de dólares. Lo anterior tan solo para poder transmitirla durante todo el año 2019. Así que si al menos no tenemos la certeza de que la serie dejará a la gigante de streaming por parte de Warner. Al menos sabemos que renovar los derechos le saldría más caro a Netflix.

Así que es mucho más probable que la serie deje la plataforma a inicios del siguiente año para evitar gastos de esa magnitud a Netflix.

Así que si aún no ves este clásico de la televisión, creo que ya es hora de hacerlo. Puesto que según Parrot Analytics, esta es la tercera comedia más popular en Estados Unidos. Y según The Hollywood Reporter, Friends es la mejor serie de toda la historia. Dejando atrás a Los Simpsons, X-Files e incluso a Breaking Bad y Game of Thrones.