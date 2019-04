¡Freddie Mercury será el villano de James Bond en su película 25!

James Bond se ha convertido en materia de interés para la cultura popular. Tanto que durante los últimos minutos se ha convertido en trending topic debido al anuncio del reparto para #Bond25; la nueva película de la franquicia que aún no tiene nombre definitivo.

Lo interesante entre toda la serie de datos difundidos es la revelación del actor que será el nuevo villano de este cinta. Se trata de Rami Malek, ni más ni menos que el protagonista de Mr. Robot, ni más ni menos que Freddie Mercury (en Bohemian Rhapsody).

No se sabe mucho sobre el nombre y papel exacto que el personaje tendrá dentro de la trama, pero se compartieron algunas cosas interesantes en el sitio web oficial sobre esta película de James Bond:

007 reporting for duty. Join us live in Jamaica for the #BOND25 start of production. Send your questions to the cast using #BOND25 https://t.co/0teFAmw8Sl

— James Bond (@007) April 25, 2019