¿Puede realmente el Huawei P30 Pro sacar fotos con detalles de la Luna?

Nos aventuramos a responder esta pregunta.

Cuando el Huawei P30 Pro estaba en etapa de rumores, el CEO de la compañía compartió a través de su cuenta que el zoom del equipo era tan potente que podía sacar fotos con detalles de la Luna.

Eso se fue repitiendo insistentemente y con otros ejemplos en la presentación oficial, donde se hacía particular énfasis en el tema del zoom que es capaz de hacer el equipo.

Hace unas noches el cielo estaba en condiciones adecuadas y la luna se mostraba tentadora para poder desmitificar lo que prometía Huawei, así que le dimos un intento.

Primero a 1X, completamente en automático, sin hacer nada:

El resultado es malo, nada que decir. Quizás la inteligencia artificial no se disparó y el modo nocturno no se usó, quién sabe, pero es una foto horrible.

Después vamos con zoom a 5X:

El resultado sigue siendo horrible, nunca hizo foco y es una pésima foto, en fin, así es la vida.

La foto a 10X:

¿Qué carajos está pasando aquí? Al usar 10X pasa al lente telescópico y se activó el "modo luna", lo que significa que gracias a la inteligencia artificial se ajustaron los parámetros para obtener este resultado. No se usó un trípode, nada, realmente una locura.

Vamos a 50X:

Uno pensaría que el resultado sería pésimo aumentando 5 veces la foto anterior, pero no, a pesar de ser algo blanda, no puedo creer que mis manos sin habilidad hayan podido tener este registro, y ojo que no es fácil mantener el objetivo a foco y dentro del cuadro por la cantidad de zoom aplicado.

Subí este registro a Twitter y las respuestas fueron extremadamente positivas:

Ya que se hizo tan viral lo del zoom del P30 Pro, mejor veamos cómo le va con la luna. Aquí una prueba con 1X, 5X, 10X y 50X. Estoy en shock! (No usé un trípode ni nada)

Otros empezaron a compartir su experiencia con el equipo:

Lima a 24x

Andábamos jugando conectadísimos! Estoy pero es que muriendo con esta cuestión.

Mientras que otros…

Yo tengo el Huawei Y9 2019 🤔😭

En fin, de verdad me tiene bastante conforme que Huawei haya cumplido su promesa y no se hayan quedado solo en marketing. Esto es real y está buenísimo. Esperemos que la competencia se ponga al día en este aspecto, porque por ahora, los del logo rojo llevan la ventaja.