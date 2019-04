Fortnite tendrá un stand de 1 kilómetro de largo en el Brasil Game Show

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Brasil Game Show, que es la feria de videojuegos más grande de Sudamérica, anunció que Epic Games (y por lo tanto Fortnite) son auspiciadores oficiales del evento.

Como en ese país todo es "lo más grande del mundo", Fortnite no quizo ser menos y tendrán un stand que medirá un kilómetro de largo. Sí, leyeron bien, un maldito kilómetro.

THIS IS REAL! Epic Games com Fortnite na #BGS2019.

Nada menos que um estande de MIL METROS de pura jogatina do game que é fenômeno mundial.

Seja bem-vindo, @Brasil_Fortnite. Welcome, @Fortnite.

Essa será a maior BGS da história. Ingressos à venda. https://t.co/q0w4F1j8wU pic.twitter.com/qYK8Cebs0T

— Brasil Game Show (@BrasilGameShow) April 25, 2019