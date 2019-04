El creador de Football Leaks está en prisión preventiva y arriesga 10 años de cárcel

Football Leaks inició como un blog en WordPress en 2015 que sin más pretensiones que buscar justicia y destapar corrupción, comenzó a publicar contratos de jugadores, documentos que señalaban que futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Luka Modric y el entrenador José Mourinho estaban defraudando al fisco en paraísos fiscales y acuerdos truchos de fichajes.

El creador de todo esto era un joven portugués llamado Rui Pinto, que en 2016 decidió hacer público todo esto con el EIC (European Investigative Collaboration) y su historia de oscuridad futbolera salió en Der Spiegel, Mediapart y EL MUNDO de España.

En enero de este 2019, la policía de Budapest en Hungría lo arrestó y tras negociaciones con Portugal, lo extraditó a ese país. La semana pasada, el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa decretó su entrada preventiva en prisión y arriesga hasta 10 años de cárcel.

Here you can find all #FootballLeaks stories published by the @EICnetwork

2016https://t.co/j4dFbQZM5p

— Rui Pinto (@RuiPinto_FL) February 16, 2019