Alerta Spoiler: el final de Game of Thrones se esconde en Spotify

Buen intento HBO. Pero hoy todo es sobre Star Wars.

Spotify es la última compañía en unirse a la fiebre de Game of Thrones. Y parece que lo hacen en el último minuto posible justo antes del fin de semana en donde inicia la temporada final.

En ese sentido, la intención es buena aunque todos los reflectores están siendo acaparados en este preciso momento por la revelación del Episodio IX de Star Wars: Rise of Skywalker.

Pero, en su intento por formar parte del juego, HBO y Spotify han publicado una interesante listar de reproducción musical dentro de la plataforma.

Bajo el título de Game of Thrones: The End Is Coming, los propios creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, han colaborado en la construcción de esta lista de reproducción.

La respuesta máxima sobre el final está oculta al 100% en las opciones de la lista de reproducción. Nadie nos creerá, pero es cierto.

Send a raven. The answer to how #GameofThrones will end can be found in the new “The End Is Coming” playlist 👀 https://t.co/13VS6ozpOZ — Spotify (@Spotify) April 9, 2019

Un total de 50 canciones componen esta lista de reproducción. En donde escuchamos canciones que no tienen relación alguna con el universo de Game of Thrones.

The White Stripes, The Doors, Led Zeppelin, Pixies, Sigur Rós y Cage The Elephant son sólo algunos de los exponentes que se presentan en esta banda sonora que empalmaría raro con cualquier episodio de la serie.

La compilación entonces por naturaleza se ha prestado a un montón de teorías y conexiones en donde varios suponen cuál podría ser la conexión clave que revele todo.

Al mismo tiempo también hay algunas melodías que complacerán seguramente a los fans. Ya que tenemos por ejemplo Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine, cuya letra ya ha sido relacionada con Daenerys, y ESA escena de la séptima temporada. Ustedes saben cuál.

Es una buena excusa para revivir algunos momentos de Game of Thrones.