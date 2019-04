URGENTE: se filtran spoilers de Avengers: Endgame y fans abandonan Twitter

Avengers: Endgame va a ser un verdadero dolor de cabeza para la gente que odia que le arruinen una película con spoilers antes de tiempo.

Durante la noche del pasado 15 de abril comenzó a circular en internet un video bootleg, tomado al parecer a escondidas durante una proyección de prueba o adelantada de la esperada película.

Eso era algo de esperarse con una cinta que ha levantado tal nivel de expectativa. El problema aquí es que las escenas filtradas involucran una sorpresa y por ende un SPOILER ENORME de Avengers: Endgame.

No vamos a decir de qué se trata. Pero sí vamos a hablar de las consecuencias ha detonado la liberación de este video. En donde fans del MCU han tenido que tomar medidas extremas.

Ya que muchos usuarios en distintas redes sociales, pero principalmente Twitter, han anunciado abandonarán sus cuentas durante los próximos 10 días. Para no arruinarse ninguna sorpresa:

Guys we need to get off of Twitter for the next 11 days. Massive leaks for Avengers: Endgame are on this site!!! This will be my final post for a while until the movie is out. See ya on April 27th.

— Issac the King (@IssacFl94852488) April 16, 2019