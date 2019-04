Ya tenemos la primera filtración del Samsung Galaxy Note 10

Y al parecer serán dos equipos.

Aún seguimos cubriendo el tema del lanzamiento del Galaxy S10 y sus variantes cuando ya hay rumores y filtraciones del Note 10.

El año pasado el Note 9 fue un excelente equipo, que tomaba lo mejor del S9+ y lo mejoraba, además de agregarle el S-Pen, que muchos, incluyéndome, agradecen.

El retorno del Rey: Review del Samsung Galaxy Note 9 [FW Labs] Suficiente para llevarse la corona… por ahora.

Al parecer este año la historia no será muy distinta, según las primeras filtraciones de este equipo, que ojo, al parecer serán dos.

Sí, porque al igual que el S10, que tuvo su S10e, que era más pequeño y con algunos "recortes" por aquí y por allá de algunas especificaciones "nice to have", pero no esenciales. De hecho de ahí viene la E, de "Essential".

Este año además del Note 10, tendríamos un Note 10e, que sería más pequeño. De acuerdo a esta filtración, así se compararían en porte a los modelos actuales:

El Note 10 será más grande que el S10+, del mismo porte que el S10+ 5G, por lo que asumimos que además de las tres cámaras en el posterior, se agregará el sensor TOF.

Mientras tanto el Note 10e será más pequeño y sin duda una alternativa interesante a quienes quieren lo último en celulares con lápiz incluido, pero de seguro a un precio más accesible y con una pantalla que no es tan gigante.