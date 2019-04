Festival de cine de Tribeca realizó homenaje a Los Simpson por la conmemoración de su aniversario número 30

Los Simpson han sido homenajeados en el Festival de cine de Tribeca, uno de los más prestigiosos del mundo, por motivo de la celebración de los 30 años desde que se emitió la famosa serie animada más larga en la historia de la televisión.

El show se ha transformado en uno de los más influyentes en la historia de los Estados Unidos, contando con ya 30 temporadas y un total de 658 episodios emitidos hasta la fecha.

En el escenario donde se realizó la conmemoración fueron invitados su creador Matt Groening, James L. Brooks y otros productores entre los que destacan Matt Selman y Al Jean, los cuales se dedicaron gran parte de la celebración a responder diversas preguntas realizadas por los asistentes.

El creador de la serie, Matt Groening, realizó varios comentarios y además se dedicó a revelar diversos secretos de la serie, como por ejemplo cuando creo a Bart "Dibujé a Bart en una servilleta", causando risas en los asistentes que se encontraban en el festival.

En la ocasión también fueron invitados Harry Shearer y Yeardley Smith, quien es la encargada de dar la voz en ingles a Lisa, la cual se vio bastante emocionada por la celebración del evento y declaró además que se siente orgullosa de haberle puesto la voz de la pequeña Simpson por más de 30 años.

.@TheSimpsons turns 30 this year! Watch @CanyonJim, Matt Groening, @AlJean, @MattSelman, @TheHarryShearer, and @YeardleySmith live right now at #Tribeca2019 as they discuss this beloved, iconic show, which has become the very center of popular culture: https://t.co/p6MWqTUstU pic.twitter.com/q1jAY3M8Bb

— Tribeca (@Tribeca) April 28, 2019