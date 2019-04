Mucha atención: Hay una gravísima falla de seguridad en el WiFi de los celulares Xiaomi

Y es jodidamente irónica.

Un nuevo día, una nueva falla de seguridad descubierta en algún servicio o marca de extrema masividad.

En este caso el turno es de Xiaomi, el fabricante chino de electrodomésticos, domótica y conocido por estos lares por sus celulares con buenas especificaciones a un muy bajo costo.

La compañía, que es una de las más importantes a nivel mundial en el mundo de los celulares es víctima de un informe de CheckPoint que habla de una grave vulnerabilidad.

Sucede que por culpa de la aplicación preinstalada y que no puedes desinstalar (gracias, bloatware) llamada Security (oh, la ironía), una persona conectada a la misma red WiFi que tu equipo puede ejecutar un ataque del tipo MiTM (Man In The Middle) y tener acceso a tus datos personales. Fantástico.

Ahora, no es que cualquiera pueda hacerlo y no detallaremos el cómo, pero no deja de ser algo que reviste gravedad. La compañía fue informada de esta falla y se procesó el envío de los parches de seguridad a todos los equipos que podían ser afectados.

Este es el clásico caso donde una aplicación preinstalada que pretende hacer una función termina haciendo todo lo contrario. Muerte al bloatware.