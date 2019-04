Facebook elimina página de estafas que usaba a Zamorano y otras personalidades chilenas como rostro, sin su autorización

Se demoraron bastante eso sí.

Si eres chileno y navegas en internet desde Chile sin algún tipo de bloqueador de contenidos, no me cabe duda alguna de que has visto en Google y/o Facebook la publicidad de cómo "Zamorano recuperó todo su dinero" o cosas de ese estilo.

Ahora, al menos en la red social de Zuckerberg esto no debería ser un problema mayor. Según informa Cooperativa, Facebook emitió las siguientes palabras:

No permitimos anuncios con contenido engañoso ni falso en nuestra plataforma. Por eso removimos el anuncio reportado y una página asociada, que violaban nuestras políticas, apenas tomamos conocimiento de su existencia.

La misma asociación tras estos anuncios, que invitan a darles bitcoins a cambio de nada, aprovechándose del desconocimiento de la gente, había usado a celebridades como Anita Alvarado y últimamente la del ministro de Hacienda Felipe Larraín.

Nos preguntamos cuándo Google hará algo al respecto, porque parece no importarles, y lo otro, cuánto se demorará en reaparecer en Facebook.