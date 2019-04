Estados Unidos acusa a Julian Assange y levanta cargos por hackeo y conspiración

Durante años Julian Assange fue un personaje tremendamente incómodo para el gobierno de Estados Unidos. Y parece que ahora que por fin ha sido arrestado harán todo lo que sea necesario para levantarle un juicio de proporciones épicas.

Durante las últimas horas ha fluido bastante información en torno a este caso que parece aclarar poco a poco la situación. La propia cuenta de WikiLeaks en Twitter ha sido clave para conocer algunos pormenores del arresto.

Pero ahora un reporte de CNBC revela que Estados Unidos ha levantado cargos contra Julian Assange en conexión con un incidente acontecido hace bastante tiempo. Pero del que sigue arrastrando consecuencias legales.

Fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal por conspiración contra Assange, conectada a un intento realizado en 2010 por acceder a una computadora del gobierno estadounidense con información clasificada:

Es lo que marca el documento judicial. Esta intrusión fallida la habría realizado hace casi nueve años en coordinación con la exanalista de inteligencia militar Chelsea Manning.

Como todos sabemos en su momento esta dupla liberó igual miles de documentos confidenciales de Estados Unidos.

Ahora con estos cargos Assange enfrenta una potencial pena máxima de cárcel de hasta cinco años en prisión.

El Daily Mail ha tenido el detalle de publicar la totalidad del documento de su acusación. Mientras otros medios se mantienen dando una cobertura minuto a minuto del suceso.

En estos momentos críticos la cuenta oficial de WikiLeaks en Twitter se ha mantenido muy activa. Señalando más detalles y anuncios oficiales por parte de la defensa de Assange.

Entre los últimos datos revelados se afirma que los cargos levantados por Estados Unidos serían el móvil real detrás de todo su arresto por parte de las autoridades británicas.

UK Metropolitan police confirm Assange has been arrested in relation to a US warrant. Assange lawyers confirm it concerns an alleged conspiracy with Chelsea Manning in relation to 2010 publications. https://t.co/oUZJT3XS3c

— WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019