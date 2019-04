Algunas personas apagan las escaleras eléctricas del Metro de la CDMX a propósito

Por medio de cámaras de seguridad, se ha logrado detectar a personas que apagan las escaleras del metro de la CDMX de manera intencional.

El Metro de la CDMX ofrece un servicio que muchas personas usan al día. Ese servicio es el de escaleras eléctricas, el cual ayuda a adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque también a quienes no quieren subir escaleras. Pero sigue siendo decisión de cada quien y no afecta a nadie. Sin embargo, hay quienes no creen que la gente deba tener derecho a elegir lo que quiere y decidieron tomar cartas en el asunto.

Los anarquistas del imitación

Hay ciertas personas que se dedican a apagar todas las escaleras eléctricas del metro que se encuentren. Obligando a todos los usuarios a subir de manera tradicional, dificultando el día a día a quienes cuentan con capacidades diferentes.

Sin embargo, estos han sido captados en cámara en más de una ocasión y hay algunos que incluso reinciden. Pero no se han hecho públicos los videos. Porque si lo hacen, millones de usuarios querrán imitar estas prácticas solo porque pueden.

Los estamos detectando por cámaras y aunque tenemos algunos videos no queremos promover que se siga haciendo. Salimos al aire y mañana todos están apagando escaleras.

Dijo Florencia Serranía, Directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro respecto a quienes apagan las escaleras intencionalmente.

El Metro cuenta con 466 escaleras que continuamente estamos poniendo en servicio porque tienen fallas. Se apagan o alguien lo hizo de manera intencional y los usuarios piensan que no funcionan.

Y esto es cierto, muchas veces culpamos a los mismos mandatarios del Metro por el mal funcionamiento de estas o porque “no sirven”. Sin saber que son usuarios que juegan a los anarquistas quienes deciden que estás se detengan.

Además, el hecho de que estás no funcionen, también afecta los tiempos de traslado, de transborde y de ingreso a las estaciones. Esperamos que las autoridades hagan algo al respecto con estas personas y se tomen acciones para evitar que lo vuelvan a hacer.