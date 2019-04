Un error de traducción en el más reciente episodio de Game of Thrones confundió a muchos fans

Game of Thrones llegó a un punto de no retorno, puesto que ya concluyó la batalla de Winterfell. Pero una parte importante en el episodio fue traducida de manera errónea y esto confundió a muchos fans. Si aún no has visto el episodio, te recomiendo que no sigas leyendo puesto que vienen spoilers.

Ahora que sigues leyendo, ya sabrás que es lo que ocurre con Arya y Melisandre. Ellas no se había visto desde que la bruja roja secuestró a Gendry frente a la pequeña Stark. En ese momento, Melisandre le dijo que veía oscuridad en su mirada. La frase exacta fue la siguiente:

I see a darkness in you. And in that darkness eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you’ll shut forever.

Que se traduce de la siguiente manera.

Sin embargo, se vuelven a ver después de muchos años en la batalla de Winterfell. Aquí tienen una conversación que retoma su primera y única interacción hasta este último capítulo.

La conversación es la siguiente:

-I know you.

-And I know you.

-You said we’d meet again.

-And here we are. At the end of the world.

–You said that I’d shut many eyes forever. You were right about that too.

-Brown eyes, green eyes… and blue eyes.