Así reacciona internet después de que Elon Musk pusiera una foto de perfil de anime en su Twitter

Definitivamente Elon Musk es un personaje que da mucho de qué hablar. El magnate usualmente termina siendo el centro de atención por sus comentarios polémicos, su accionar poco común para un empresario, sus ambiciosos proyectos y sus locas ideas. Sin embargo, esta vez lo llamativo fue su nueva foto de perfil de un personaje de anime.

La historia de Elon Musk con respecto al anime viene ya desde hace un tiempo atrás. El fundador de Tesla Motors, SpaceX y demás compañías ha mencionado en varias ocasiones su interés por la animación japonesa. De hecho, ha hecho comentarios sobre la película 'Your Name' y ha manifestado su intención de construir un mecha.

Pero el pasado fin de semana Musk quiso manifestar más allá su interés por el tema. Así lo confirmaron miles de usuarios de Twitter al darse cuenta de que la cuenta @elonmusk había cambiado su foto de perfil. ¿Qué puso? Nada más y nada menos que una imagen de Edward Elric de Full Metal Alchemist.

Full Metal Alchemist es una de las producciones del género shōnen más populares que existen. La primera vez que fue emitido ocurrió a finales de 2003, pero fue la versión de 2009, Full Metal Alchemist Brotherhood, la que se llevó los corazones de los fanáticos del anime.

Es por eso que fue una sorpresa que Elon Musk haya puesto dicha foto de perfil. La reacción fue tal que en pocos días más de 10.000 retweets y 100.000 'Me gusta' ha recibido el comentario con el que se hizo popular el cambio. Además, desde entonces Musk ha dejado otras referencias al anime.

¿Pretenderá Elon Musk experimentar con la transmutación humana? Esperemos que no sea así.

E internet se vuelve loco…

Por supuesto, miles de comentarios ha producido el hecho. Los amantes del anime han aplaudido a Musk, mientras aquellos que lo detestan se quedaron perplejos ante esta nueva particularidad.

Estos han sido tan solo algunos de los comentarios y memes que se han publicado desde entonces:

