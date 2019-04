Netflix revela al elenco de la serie live-action de Cowboy Bebop

Incluyendo a John Cho y Mustafa Shakir.

A finales del año pasado Netflix nos sorprendió al anunciar que estaban preparando una nueva serie live-action de Cowboy Bebop, y hoy tenemos que la compañía ha dado a conocer los actores que protagonizarán el proyecto.

De acuerdo a información del sitio Variety, John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda y Alex Hassell serán los actores que tendrán los papeles principales en la serie basada en el aclamado anime.

John Cho (Harold & Kumar, Star Trek) será el cazarrecompensas Spike Spiegel, mientras que Mustafa Shakir (Luke Cage, The Deuce) interpretará a Jet Black que es uno de los pocos policías honestos que quedan en el sistema solar.

Por su parte, Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom, The Detour) tendrá el papel de Faye Valentine que es la impredecible cazarrecompesas que sufre de amnesia después de haber estado en congelación criogénica por años, y Alex Hassell (The Bisexual, Genius) será Vicious que es el sicario más reconocido de The Syndicate.

Y para los que se lo están preguntando, se menciona que Radical Ed si aparecerá en la serie pero aún no han elegido al actor que tendrá el papel.

Basado en el fenómeno mundial de Sunrise Inc., Cowboy Bebop es la historia inspirada en el jazz de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed: un equipo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras que cazan a los criminales más peligrosos del sistema solar. Ellos incluso salvarían el mundo… por el precio correcto.

Cowboy Bebop contará con 10 episodios en su primera temporada, donde el guión del primer capítulo estará a cargo de Christopher Yost que trabajó en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok.

Por cierto, vale la pena recordar que Shinichiro Watanabe, que es el director del anime original, actuará como consultor y supervisará el proyecto.

Y bien, ¿qué les parecieron los actores elegidos para protagonizar esta serie de Netflix?