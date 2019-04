En E3 2019 también se realizará un evento enfocado en Realidad Virtual

Buenas noticias para todos los gustan de la Realidad Virtual ya que se ha dado a conocer que en E3 2019 se realizará un evento enfocado en esta tecnología.

UploadVR anunció que en el marco de E3 2019 llevarán a cabo el evento llamado E3 VR Showcase en donde mostrarán nuevos juegos de Realidad Virtual y se presentarán charlas y entrevistas con desarrolladores.

El E3 VR Showcase será un programa pregrabado similar al formato de Nintendo Direct o PlayStation State of Play que se transmitirá el 10 de junio a las 11:00 AM de la Ciudad de México / 12:00 PM de Santiago de Chile.

La Realidad Virtual ha tenido problemas para encontrar un hogar en E3 en los años anteriores. Sony tuvo algunas presentaciones asombrosas, pero no asistirán este año y los desarrolladores de PC VR no han tenido a dónde acudir. Hay muchos juegos de realidad virtual increíbles que merecen tanta atención como la mayoría de los juegos de consolas populares de la actualidad y simplemente no la consiguen. Ahora planeamos cambiar eso.