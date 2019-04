Donald Trump usa música de Batman para reelegirse y Warner lo tira

Una pieza de The Dark Knight Rises aparecía en el último video para promover la reelección de Donald Trump. Pero Warner defendió a Batman y tiró el video.

2020 es año de votaciones para Estados Unidos y parece que Donald Trump ha comenzado a hacer ruido con miras a reelegirse por otro periodo. Pero cometió un error delicado: se metió con Batman y eso enfureció a Warner Bros.

Es una cosa rara, pero el mandatario subió a su cuenta de Twitter un extenso video de más de dos minutos en donde vemos a Trump con un montón de sus “adversarios” políticos.

Barack Obama, Hillary Clinton, Bryan Cranston (¡Walter White!) y hasta Kim Jong-un aparecen en este clip que poco a poco va subiendo la intensidad de su tono y ritmo.

Casi como si se tratara de un tráiler para una película, Trump y su posición como defensor político se enaltece hasta un punto climático en donde suena una tonada bastante familiar para los fans de DC Comics.

Se trata de la pieza Why Do We Fall? compuesta por Hans Zimmer para la cinta de The Dark Knight Rises. Así es, Donald Trump utilizó música de Batman para al parecer promover su campaña de reelección.

El asunto delicado aquí es que quien haya montado el video en realidad habría tomado sin autorización la pieza y la puso ahí.

Obviamente la jugada no le hizo mucha gracia a Warner Bros. que inmediatamente intervino para bloquear la circulación del tuit.

Durante horas el texto de la publicación estaba disponible en la cuenta de Trump. Pero el video aparecía bloqueado por el reclamo de infracción de derechos de autor.

Actualmente ya ni siquiera el tuit se encuentra disponible para verlo. Pero la red está llena de capturas de pantalla y varias copias del video que aún circulan en otras plataformas. Aunque con otra melodía.

Sin embargo en el interludio Warner Bros. fue muy vocal sobre la situación y afirmó que tomaría todas las acciones legales necesarias para derribarlo.

Pues han cumplido. Nadie se mete con Batman, ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos.