Disney revela la fecha de estreno, el precio y la interfaz de su servicio de streaming

Conozcan el contenido que estará disponible cuando se lance Disney+.

The Walt Disney Company ha dado a conocer todos los detalles de Disney+, su servicio de streaming que llegará a competir contra Netflix.

Disney+ se lanzará en Estados Unidos el 12 de noviembre como un servicio de suscripción sin publicidad que tendrá un precio de USD $6.99 al mes para tener acceso a un amplio catálogo de contenido de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic que se podrá disfrutar en televisores y dispositivos móviles.

Bob Iger, presidente y CEO de Disney, comentó: "Disney+ marca un audaz paso hacia adelante en una nueva y emocionante era para nuestra compañía – una en la que los consumidores tendrán una conexión directa con la increíble variedad de contenido que es el sello distintivo de The Walt Disney Company. Estamos seguros de que la combinación de nuestra narrativa incomparable, nuestras amadas marcas, las icónicas franquicias y la tecnología de vanguardia harán que Disney+ se destaque en el mercado y ofrezca un valor significativo para los consumidores y para los accionistas."

Variedad en contenido

Se menciona que Disney+ llegará al mercado con una robusta biblioteca de contenido de cine y televisión, y en su primer año lanzará más de 25 series y 10 películas originales de algunos de los narradores más creativos y exitosos de la industria.

A continuación tienen detalles el contenido que se anunció hoy para Disney+:

De Marvel Studios:

The Falcon and The Winter Soldier, una serie live-action con Anthony Mackie regresando como Falcon y Sebastian Stan en su papel del Soldado del Invierno.

una serie live-action con Anthony Mackie regresando como Falcon y Sebastian Stan en su papel del Soldado del Invierno. WandaVision , una serie live-action con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Visión.

, una serie live-action con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Visión. Marvel's What If…?, la primera serie animada de Marvel Studios inspirada en los cómics del mismo nombre. Cada episodio explorará un momento clave del Universo Cinemático de Marvel.

De Walt Disney Animation Studios:

Into the Unknown: Making Frozen 2, una serie documental que muestra el duro trabajo e imaginación que se requirió para hacer una de las películas animadas más esperadas del estudio de animación de Disney.

De Pixar Animation Studios:

Una serie animada basada en Toy-Story y el corto Lamp Life.

De National Geographic:

The World According to Jeff Goldblum , una serie documental donde Goldblum muestra un objeto aparentemente familiar para revelar un mundo de conexiones asombrosas, ciencia fascinante y un montón de grandes ideas.

, una serie documental donde Goldblum muestra un objeto aparentemente familiar para revelar un mundo de conexiones asombrosas, ciencia fascinante y un montón de grandes ideas. Magic of Animal Kingdom, una serie documental que lleva a los espectadores detrás de escenas con expertos del cuidado animal, veterinarios y biólogos en el Reino Animal de Disney y el acuario SeaBase de Epcot.

De Disney Television Animation:

Película de Phineas y Ferb, una película animada que contará con el elenco de voces original.

También está lo previamente anunciado para el servicio que incluye la serie live-action Star Wars: The Mandalorian, la nueva temporada de The Clone Wars, la serie de High School Musical, la serie de Cassian Andor protagonizada por Diego Luna y Alan Tudyk, la serie de Loki de Marvel Studios protagonizada por Tom Hiddleston y mucho más.

Los Simpson en Disney+

Por cierto, uno de los puntos fuertes en la presentación de Disney fue el anuncio de que las 30 temporadas de Los Simpson estarán disponibles en el servicio desde el primer día.

En el primer año los usuarios tendrán acceso a contenido familiar de Fox como The Sound of Music, The Princess Bride y Malcom in the Middle, esto como parte de una impresionante colección de más de 7,500 episodios de televisión y 500 películas incluyendo estrenos de 2019.

Una interfaz amigable

Disney también nos ofreció un vistazo a la interfaz de usuario de Disney+ que prometen ofrecerá una experiencia rica en características que hará muy sencilla la navegación, descubrir contenido y ver la programación con páginas dedicadas para Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Incluso se podrán crear perfiles personalizados en base a los gustos de cada usuario que ofrecerá contenido considerando sus gustos y elecciones.

El servicio Disney+ estará disponible en una amplia variedad de dispositivos conectados, incluyendo consolas de videojuegos, reproductores de medios y televisores inteligentes, y se ajustará a la mejor definición posible en base a la banda ancha de los usuarios, incluyendo soporte para 4K HDR.

Disney+ se estrenará el 12 de noviembre en territorio estadounidense, y se menciona que después de eso se irá expandiendo a otras regiones importantes del mundo en un período de dos años.