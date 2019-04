Sobreviviendo en un brutal mundo post-apocalíptico: Review de Days Gone [FW Labs]

Conozcan nuestra opinión de este juego de Bend Studio que llegará este 26 de abril en exclusiva para PlayStation 4.

Days Gone llamó la atención desde el momento mismo en que fue presentado en E3 2016 ya que sonaba genial la idea de controlar a un motociclista rebelde en un mundo abierto post-apocalíptico.

Pero los múltiples retrasos en su fecha de salida que estaba originalmente programada para 2018 y el hecho de que Sony haya ordenado que las reseñas se publicaran hasta un día antes del lanzamiento causó algunas dudas entre los jugadores que calmaron un poco sus expectativas.

Aún con todo esto, Days Gone llega como uno de los juegos exclusivos de PlayStation 4 más importantes del año de la mano de Bend Studio, que como sabrán es el equipo detrás de la franquicia Syphon Filter y de Uncharted: Golden Abyss.

Así que tras más de 40 horas de juego con este título de acción y survival horror, a continuación tienen nuestra opinión.

Las inevitables comparaciones

Days Gone es un juego de supervivencia con vista en tercera persona que dentro de su temática desoladora nos dice que la esperanza nunca muere ya que trata sobre cómo las personas encuentran una razón para vivir a pesar de enfrentarse a terribles tragedias.

Aunque a primera instancia parece una combinación entre el mundo de The Walking Dead con personajes de Sons of Anarchy, en realidad toma una gran inspiración de The Last of Us de Naughty Dog.

Incluso al comenzar a jugar tuve la impresión de que el título intentaba ser The Last of Us sin éxito, pero al darle más tiempo descubrí que había mucho más.

Conociendo a Deacon St. John

Contrario a lo que imaginaba, la historia de Days Gone fue uno de los elementos que más me enganchó ya que el personaje principal de nombre Deacon St. John fue muy bien diseñado e igualmente bien interpretado por el actor Samuel Witwer que nos presentó a un motociclista cazarrecompensas de aspecto rudo pero buen corazón que hace lo posible por encontrar el motivo de su existencia.

La historia sigue a Deacon con su amigo Boozer intentando sobrevivir en un peligroso mundo que fue afectado por una pandemia global que convirtió a gran parte de las personas en "Freakers", que son criaturas tipo zombis que toman diferentes formas.

Y es que como se reveló desde hace meses, Deacon sufrió la pérdida de su querida esposa, así que entre tanta tragedia busca tener una nueva oportunidad en otro lugar, pero antes de realizar el viaje tendrá que concluir algunos asuntos pendientes que lo llevarán a descubrir misterios sobre el virus y la muerte de su mujer.

Así que aunque la temática de apocalipsis zombi ya está demasiado vista, la fórmula funciona y demuestra que aún se puede aprovechar.

Un brutal y salvaje mundo abierto

Pasando a la jugabilidad nos encontramos con una grandiosa experiencia de mundo abierto que como ya comenté antes guarda muchas similitudes con la ambientación y características de The Last of Us, incluyendo el looting y la variedad en opciones de combate.

Las acciones se desarrollan en un enorme mapa basado en el Noroeste del Pacífico de Estados Unidos que ofrece diversos tipos de entornos, destacando que se incluyen ciclos de día/noche y un sistema de clima dinámico que influyen en la jugabilidad.

De esta manera, en el mapa encontrarán las diferentes misiones y actividades que podrán cumplir en el orden que deseen, ya sea siguiendo la historia principal o completando tareas secundarias, y también de la forma que prefieran, ya sea actuando con sigilo o con un estilo más agresivo basado en las armas. Entre las cosas que encontrarán están salvar a ciudadanos, acabar con enemigos en una zona, quemar nidos de freakers y mucho más.

El entorno da la sensación de siempre estar en peligro ya que además de los diferentes tipos de freakers que merodean el mapa con todo y las terribles (pero grandiosas) hordas, existen más amenazas como otros humanos sobrevivientes que tienen sus propios grupos o incluso animales salvajes, así que lo mejor es no confiar en nadie y siempre estar en alerta.

Hablando de las hordas, es genial la sensación cuando se alertan y te persiguen, ya que al correr se consume una barra de resistencia que no facilita la huida, pero también es muy satisfactorio cuando consigues armas de mayor poder como ametralladoras y granadas para acabar con los nutridos grupos de estas criaturas que invitan a crear estrategias para poder vencerlos.

Y para tomar un respiro de los peligros, en el mapa también se desbloquea un campamento en cada región desde donde podremos tomar algunas misiones, pero además encontraremos un lugar para descansar, para obtener recompensas, comprar armas y reparar la motocicleta, entre otras cosas.

Combate y armamento

Aunque hay un amplio arsenal, hay que conseguir las armas poco a poco y sobre todo administrar bien las municiones. El protagonista puede cargar una pistola, un par de armas de fuego, un arma cuerpo a cuerpo y otros elementos como trampas, botiquines y bombas molotov.

Todo esto se puede fabricar con los recursos que se van consiguiendo al explorar los entornos y buscar en los cuerpos de los enemigos, pero lo mejor en cuanto a fabricación es la capacidad de modificar algunas de las armas melee.

En cuanto al combate tengo opinión dividida, ya que por un lado la mecánica de disparos no me agradó del todo al sentirla un poco torpe y falta de precisión, mientras que los enfrentamientos cuerpo a cuerpo son bastante satisfactorios e incluso divertidos ya que hay armas que provocan mutilaciones y al desbloquear habilidades incluso es posible hacer combos.

La Inteligencia Artificial de los enemigos también tiene sus altibajos, y es que aunque el ciclo de día/noche influye en su comportamiento, también hay casos donde los enemigos no te detectan estando en ángulos muy obvios y también es común ver que se queden atorados en algunos obstáculos.

La motocicleta es un elemento clave

Ya que Deacon es un motociclista su vehículo es un elemento clave del juego ya que es el principal medio de transporte en el enorme mapa.

Lo interesante es que no solo se trata de subir y bajar de la moto, sino que hay que tener siempre en cuenta su nivel de gasolina y el estado de su motor.

Así que hay que usar piezas para ir reparando el motor cada vez que se dañe por alguna caída o un golpe, además de rellenar el tanque de combustible siempre que sea posible ya que si se termina tendrán que abandonar la moto y enfrentar los peligros a pie.

Por cierto también es posible ir mejorando la moto con los mecánicos de los campamentos, ya sea colocarle un motor más potente, un escape menos ruidoso o un tanque de mayor capacidad, además de tener la capacidad de modificar elementos estéticos para dejar el vehículo al gusto de cada usuario.

Esto de la motocicleta le da un toque muy singular al juego.

Las habilidades de Deacon

El menú cuenta con una interfaz muy intuitiva que se puede manejar desde el panel táctil del control, y además de visualizar el mapa y llevar un seguimiento de la historia también podremos desbloquear habilidades.

Se incluye un árbol de habilidades que se pueden obtener con puntos que se otorgan al acumular experiencia, y aunque hay algunas interesantes en general me parece que no ofrecen nada extraordinario.

Podrán desbloquear habilidades en tres categorías que son supervivencia, combate a distancia y combate mano a mano.

Una ambientación bastante destacada

Gráficamente Days Gone luce bastante bien, y es que a pesar de que el mapa es de gran dimensión todo se ve lleno de detalles e incluso se pueden apreciar algunos paisajes bastante atractivos, aunque también debo decir que encontré algunos problemas técnicos como retraso en carga de texturas y caídas de framerate.

Mención especial al sistema de cambio climático ya que los efectos lucen geniales, incluyendo la iluminación, la lluvia y sobre todo la nieve.

Y para complementar el tema de la ambientación, se hizo un muy buen trabajo con el audio como los sonidos de las armas y la motocicleta, además de la música que acompaña de buena forma las diferentes situaciones.

Tal vez el único detalle en el audio fue que en algunas conversaciones Deacon parecía hablar en un tono diferente a lo que transmitía su rostro y actitud, pero nada realmente grave.

DLC Gratuito

Sony anunció recientemente que Days Gone recibirá DLC gratuito a partir de junio, comenzando por el nuevo modo de dificultad Survival que complicará más la aventura al eliminar el viaje rápido, la Survival Vision que permite destacar elementos del entorno, y los mapas e indicadores.

Además, cada semana a partir de junio se implementará un nuevo desafío de motocicleta, horda o combate que otorgarán artículos y recompensas adicionales.

Conclusión

Days Gone llega para reforzar la biblioteca de juegos exclusivos de PlayStation 4 con una propuesta llena de acción.

Obviamente no viene para revolucionar con sus novedades ya que se basa en un mundo abierto después de un apocalipsis zombi, pero nos presenta una fórmula que funciona con una historia entretenida que ofrece motivación para seguir jugando con un destacado personaje como protagonista y sobre todo una jugabilidad divertida que se logra disfrutar a pesar de algunos fallos técnicos y ciertos detalles que pudieron ser mejores, como la mecánica de disparos.

Entre lo más destacado está el combate cuerpo a cuerpo y con explosivos que brindan especial satisfacción al matar a los enemigos, los encuentros con las hordas de freakers, la conducción de la motocicleta y por supuesto la ambientación de los entornos que me parece son elementos que lograrán satisfacer a los fans del género.

Days Gone se pondrá disponible a partir de este viernes 26 de abril en exclusiva para PlayStation 4, y tengan en cuenta que ya se liberó el parche 1.03 que es una descarga de poco más de 17GB.