La cápsula Crew Dragon de SpaceX sufre un fallo durante pruebas de motor

Este sábado SpaceX realizó una prueba terrestre de la cápsula Crew Dragon en Cabo Cañaveral, donde según reportes se produjo un misterioso fallo durante las pruebas de motor que incluso dejó grandes columnas de humo que eran visibles desde la distancia (vía TheVerge).

Un vocero de SpaceX comentó, "Más temprano, SpaceX realizó una serie de pruebas de motor en el vehículo de prueba Crew Dragon en nuestro sitio de pruebas de Cabo Cañaveral, Florida. Las pruebas iniciales se completaron con éxito, pero la prueba final tuvo una anomalía."

BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.

"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO

— Emre Kelly (@EmreKelly) April 20, 2019