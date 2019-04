Cómo crear una copia de seguridad de tu información en iOS y Android

No importa si eres usuario de Android o iOS, hay maneras de respaldar toda tu información y aquí te decimos como hacerlo en cada sistema operativo.

Ya sea que tengas Android o iOS, tu información personal es muy importante y por eso debes protegerla. Por eso que aquí te diremos como hacer una copia de seguridad de toda tu información para cualquiera de los dos sistemas operativos.

Copia de seguridad en Android

Primero vamos por Android, en donde la tarea es bastante sencilla de hacer.

Primero que nada vamos a necesitar que tengas una cuenta de Google. Ya que usaremos el servicio de Google Drive para este proceso. No te preocupes, crearla es tan fácil como crear cualquier otro correo en otra pagina.

Una vez creada la cuenta, necesitas sincronizarla con tu dispositivo.

Después debes abrir la aplicación “Ajustes”

Seleccionar la opción “Google”

Ahí seleccionar “Hacer copia de seguridad”

La aplicación te preguntará la cuenta de Google que quieres usar para esta acción, así que selecciona una.

Ahora deberás seleccionar “Crear copia de seguridad” y dejar que el proceso siga hasta que termine de hacerlo.

Con esto habrás guardado fotos, videos, mensajes de texto e información de contactos. Pero no guarda archivos bajados desde WhatsApp o archivos pdf. No me miren a mi, díganle a Google.

Copia de seguridad en iOS

Por su parte, iOS no es tan complicado como parece. También tiene un proceso similar.

Primero necesitar tener una cuenta de iTunes. La cual básicamente ya tienes si cuentas con un Appel ID.

Abre iTunes.

Conecta tu iPhone a una computadora de escritorio usando un USB.

Si te pregunta si quieres confiar en el equipo nuevo, dile que si.

Ahora debes seleccionar el símbolo en forma de Smartphone que aparece en la esquina superior izquierda de iTunes.

Una vez dentro, selecciona la opción de “Resumen”

Ahí debes seleccionar la casilla de “Este ordenador” que se encuentra en la sección de “Copias de seguridad” y ahí mismo seleccionar el botón azul que dice “Realizar copia ahora”.

Este paso es opcional, ya que puedes añadir una contraseña a la información. Pero de hacerlo, asegúrate de que guardar bien esa contraseña en donde no la olvides.

Ahora ya tienes un respaldo de fotos, videos, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto e información de aplicaciones.