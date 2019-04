Consolas de videojuegos tan raras que pensarás que son falsas

La historia de los videojuegos es muy interesante y llena de sorpresas. Y algunas de esas sorpresas llegaron en forma de consolas muy raras y feas.

A lo largo de la historia hemos visto una infinidad de consolas de videojuegos llegar al mercado. Ya sea que hayan tenido éxito o que hayan sido un fracaso total, estas dejaron su huella en el mundo. Sin embargo, hay muchas que no solamente fueron malas, sino que parecían salidas de las profundidades del infierno.

Tiger R-Zone

Todo mundo conoce el fracaso que fue el Virtual Boy, una consola de Nintendo que intentaba implementar tecnología 3D en un aparato semi portátil. Sin embargo, a pesar de haber sido uno de los peores productos que ha hecho nintendo, no se compara al Tiger R-Zone.

Esta consola de Tiger Electronics no solamente salió casi al mismo tiempo que el Virtual Boy, sino que usaba su misma tecnología de 3D en color rojo. Pero esta fue un paso más allá, ya que en lugar de dejarte jugar con tus dos ojos, te exigía hacerlo con uno solo. Debías colgar en tu cabeza una especie de visor con espejos que reflejaban el juego directamente a tu ojo.

El objetivo de esta consola era que pudieras jugar mientras caminabas por la calle o hacías otra actividad. Sin embargo, en vista del fracaso de esta tecnología, decidieron eliminar la diadema virtual y la volvieron completamente portátil.

Vio la luz en el año 1995 y se dejó de producir en el año de 1997. Solamente tuvo 26 juegos en su catálogo.

Mattel Hyperscan

Una consola tan mala que solamente tuvo 5 juegos en su catálogo. Ya que a nadie le interesaba lo que esta pudiera ofrecer. Mattel decidió eliminar la consola del mercado para evitar seguir perdiendo dinero. Y es que no solamente tenía tiempos de carga muy largos a comparación de su competencia, sino que usaba tecnología obsoleta para la época.

Es una consola que usa juegos en formato CD-ROM pero cuyas gráficas y poder de procesamiento eran horribles. Curiosamente, esta consola vio la luz a finales del 2006 y murió un año después. Eso quiere decir que estaba en competencia directa con el Playstation 3, el Xbox 360 y el Nintendo Wii.

Lo único que la hacía especial era un scaner de tarjetas que era necesario para todos los juegos. Debías escanear tarjetas de personajes para usarlos en un juego de peleas por ejemplo. Lo peor es que el hecho de escanear una tarjeta tomaba mucho tiempo y había veces que no las reconocía. Además si querías volver a usar a un personaje que ya habías escaneado, debías volver a escanearlo.

Super Lady Cassette Vision

Ok, vayamos por partes. La Super Casette Vision ya de por si era una consola bastante peculiar. La cual era la competencia de la Nintendo Entertainment System y la SG-1000 de Sega. Lo curioso de esta consola no es tanto su procesador o como es que terminó su vida en el mercado (No pudo competir contra Nintendo). Sino que vamos a ver la versión para niñas de la consola.

A manera de atraer a un mercado no explotado a los videojuegos. La compañía decidió lanzar una consola completamente rosa. La cual venía acompañada por el videojuego Milky Princess. Así es, una consola rosa con un juego para niñas. El juego de hecho era una rara mezcla de trivia (muchas preguntas) y muy poca acción.

Si lanzaran esta consola hoy en día, el encargado de Marketing seguro perdería su empleo en segundos.

Vectrex

Una consola única en su tipo que implementa una consola, su control y una pantalla dentro de mismo aparato. Lo que quiere decir que si se descomponía alguno de los tres sistemas, significaba despedirse de este aparatoso monstruo. Llegó al mercado en el año 1982 y dos años después fue discontinuada.

Sin embargo no está tan mal la idea. Sinceramente era muy revolucionario y adelantada a su tiempo. Con una mejor implementación y planeación, pudo haber sido un éxito rotundo.

Aún así, la pantalla no era realmente a color, pero venía con unas cuantas carátulas que debías cambiar a la hora de cambiar de juego. Su librería de juego estaba limitada a porta de juegos de Arcades pero de mucha menor calidad.

Telstar Arcade

Una de las consolas más feas que podrás ver tn tu vida. Es tan fea que parece una broma del día de los inocentes. Tiene tantos elementos juntos de una manera tan forzada que incluso es difícil de ver.

Además, el acabo de madera no ayuda a nada y espera… ¿Es eso un revolver?

Esta consola creada por Coleco en 1977 aún estaba luchando por encontrar la manera de poder vender un producto atractivo para el consumidor. Por lo que no se les ocurrió otra cosa que meter mil cosas en un aparato y esperar a que algo de eso pegara.

Curiosamente este es solamente uno de los 13 modelos de la misma consola que lanzaron al mercado en el lapso de 2 años. Al tener tantas opciones del mismo producto, los consumidores estaban confundidos y decidieron colectivamente no comprarla.

Esta fue la consola que llevó a la compañía Coleco a la bancarrota. Pero hey, las risas no faltaron ¿he?.