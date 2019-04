El CONALEP anuncia nueva carrera de Pilotaje de Drones

El CONALEP, institución conocida por todo menos por sus estudios, anunció una carrera que suena realmente interesante: Pilotaje de Drones.

El CONALEP siempre será noticia en México, sobre todo por los buenos chistes que se hacen basados en esa institución. Pero en esta ocasión no hablaremos del alto indice de embarazos producidos dentro del CONALEP. Sino de una nueva carrera que busca impartir esta escuela, la cual puede interesar a más de uno.

Un nuevo tipo de pilotos

La carrera llamada “Pilotaje de Drones” busca que los alumnos obtengan doble certificación para volar drones en Estados Unidos y México. Claro, esto al terminar la carrera dentro de la institución educativa.

Una de las herramientas tecnológicas que están utilizando los países más desarrollados, en la mayoría de sus procesos productivos, son los drones. Por lo que se busca que los estudiantes del Conalep puedan adquirir sus conocimientos de la mano de los avances tecnológicos que esta carrera otorga.

Dijo Melchor Angulo, director del CONALEP plantel Sinaloa, donde se impartirá esta carrera. En la época en la que vivimos, los drones se han convertido en una herramienta importante para distintos sectores. En especial para el sector de entretenimiento, ya que se usan para distintas tomas que de otra forma necesitarían la renta de grúas o vehículos de vuelo.

Es un producto que antes podría haber parecido de ciencia ficción, pero que ahora tendrá una enorme utilidad. Ya que es una oferta presente para las necesidades actuales. Sobre todo, para necesidades crecientes del país y de los propios jóvenes.

Mencionó Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, esta carrera no se implementará en la Ciudad de México, sino que estará disponible solamente en el plantel Sinaloa que ya mencionamos. Así que no podrás obtener tu licencia a menos que decidas estudiar allá. Sigue siendo una muy buena oferta educativa si me lo preguntan, sobre todo gracias a su accesibilidad.