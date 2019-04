Ya está disponible la segunda temporada de Cobra Kai en YouTube

Llegan nuevos capítulos de esta serie que actúa como secuela de las cintas clásicas de Karate Kid.

Excelentes noticias para los fans de la saga Karate Kid ya que tal como estaba planeado tenemos que YouTube ha liberado los capítulos de la segunda temporada de Cobra Kai.

Cuando se anunció este proyecto muchos dudaron de su calidad ya que se pensaba era una estrategia publicitaria de YouTube para llamar la atención dentro del competido mercado de contenidos originales, pero cuando la serie se estrenó el año pasado fue una gran sorpresa para todos ya que resultó ser bastante entretenida y con altas dosis de nostalgia para los fans.

Así que ahora tenemos 10 nuevos episodios de la segunda temporada que seguirán con la historia de rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, ahora aderezado con la presencia de John Kreese.

Por supuesto está de regreso el elenco conformado por Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Martin Kove y más.

It’s here! Enjoy! And remember Cobra Kai NEVER dies! pic.twitter.com/zMiXOdaL1J — Martin Kove (@MartinKove) April 24, 2019

Cobra Kai por YouTube Premium

Cabe recordar que las dos temporadas de Cobra Kai están disponibles a través de YouTube Premium, por lo que es necesario tener suscripción para disfrutar del contenido, aunque los dos primeros capítulos de la primera temporada y el primero de la segunda se pueden ver de forma completamente gratuita.

Otra opción que tienen para ver esta serie tan recomendada es canjear el mes gratuito que ofrece YouTube Premium (si es que aún no lo han utilizado), donde solo deben ingresar a este enlace, presionar el botón de "Prúebalo Gratis", rellenar el formulario y agregar un método de pago (no se cobrará nada hasta que pase el mes de prueba, y pueden cancelar antes).

Sin más, a continuación pueden ver el primer episodio de la segunda temporada llamado "Misericordia Parte II":

Strike First, Strike Hard, No Mercy.