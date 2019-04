Cloudflare anuncia Warp, una VPN gratuita para su aplicación 1.1.1.1

La aplicación disponible en iOS y Android promete una navegación más rápida y segura.

Fue hace exactamente un año cuando Cloudflare anunció 1.1.1.1, su servicio de DNS gratuito que promocionaron como el más rápido existente en Internet, y hoy tenemos que la compañía ha presentado Warp para complementar su oferta.

Warp es una VPN gratuita que se agregará a la aplicación de 1.1.1.1 que llega para hacer más segura y privada la navegación de los usuarios de dispositivos móviles, destacando que actuará para todo el tráfico HTTP, incluyendo navegación web y el uso de las diversas aplicaciones.

Esta VPN entrará en acción al activar sus DNS, y destacan que utiliza un protocolo optimizado para dispositivos móviles ya que reducirá el consumo de batería en comparación a una aplicación VPN regular y disminuirá el uso de datos comprimiendo el contenido y almacenando en caché.

Warp+

El servicio de Warp será gratuito basándose en un modelo freemium, aunque se menciona que más adelante también se ofrecerá Warp+ que es la versión de pago con características adicionales, aunque hasta el momento no se han especificado cuáles son.

Un detalle importante es que Cloudflare destaca que no hay que proporcionar información personal, además de asegurar que no guardan ningún dato de registro y que no venderán los datos de navegación.

Warp aún no está disponible, pero ya es posible apuntarse en una lista de espera para recibir la VPN tan pronto como se libere.

Mientras tanto pueden descargar la aplicación 1.1.1.1 desde Google Play y desde la App Store.