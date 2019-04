Claro Colombia invita a sus usuarios a actualizar gratuitamente sus SIM Cards a 4G LTE

Hasta ahora son más de 9 millones de usuarios de Claro en Colombia los que todavía utilizan tecnología 3G en sus teléfonos móviles.

Colombia es un país con la capacidad de estar adaptado tecnológicamente. La llegada de nuevas tecnologías al territorio si bien no tarda tanto en ocurrir, sí presenta demoras en el proceso de masificación. Es decir, para que gran parte de la población adquiera y se adapte a cierta innovación se requiere algo de tiempo. De hecho, esto es algo que nos acaba de confirmar un estudio reciente lanzado por Claro.

En su estudio, Claro recopila el número de personas que todavía usa redes móviles desactualizadas. Concretamente son 9'091.000 usuarios los que siguen utilizando redes 3G. Esto, a pesar de que la tecnología 4G lleva dando vueltas en el país desde hace más de seis años.

Y esto no es precisamente por falta de equipos. Sí, el número de personas que no ha actualizado por no tener un equipo compatible con 4G es de al menos unos 7'000.000. Sin embargo, 2'052.000 siguen con SIM Card 3G a pesar de tener un celular que soporte tecnologías más actuales.

Esto llamó la atención de la compañía, que decidió hacer algo al respecto. Por eso inició un llamado para que los usuarios empiecen a solicitar SIM Cards con tecnología 4G LTE. Todo lo que tendrían que hacer es acercarse a un punto de atención y hacer la solicitud. Si el equipo es compatible con la tecnología, se hará el cambio de SIM Card de forma gratuita.

El estudio implicó usuarios de Claro tanto de prepago como pospago. Tan solo en Bogotá más de 230.000 personas tienen aún pendiente por hacer la actualización. Sin embargo, gran parte del grueso de los 2'000.000 de usuarios que siguen en 3G no se encuentran en las principales ciudades del país.

¿De qué sirve hacer el cambio?

Probablemente la mayor diferencia que verá el usuario entre las redes 3G y 4G LTE será la velocidad. Tal como señala Claro, las velocidad de la primera es de solo 1Mbps. Con esto una película de 80MB se descargaría en casi dos horas.

Mientras tanto, 4G LTE es notablemente más rápido. En este caso es de 10Mbps (que en otros países podría ser aún mayor). Esto significa que la misma película tardaría solo 11 minutos en descargarse.

Por supuesto, no solo implica hacer descargas. También significa que las páginas cargarán más rápido y que habrá poca latencia a la hora de jugar videojuegos en linea.