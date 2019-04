La CIA asegura que Huawei es financiada por la Comisión de Seguridad china

El reporte indica que también recibe fondos del Ejército Popular de Liberación y una rama de inteligencia.

En el pasado ya hemos escuchado que Estados Unidos busca que se evite el uso de tecnología de Huawei, y ahora tenemos un nuevo caso que es más específico sobre las preocupaciones del país de Norteamérica.

De acuerdo a información publicada por el diario británico The Times, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) acusó a Huawei de haber recibido fondos de la Comisión de Seguridad Nacional de China, el Ejército Popular de Liberación y una tercera rama de la red de inteligencia estatal china (vía Engadget).

El reporte indica que esta información fue compartida por la CIA a inicios de este año con los otros miembros de la alianza de inteligencia "Cinco Ojos" que incluye a Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Huawei desestima las acusaciones

Por su parte, un vocero de Huawei se negó a comentar sobre este tema en un comunicado para The Times, señalando que las acusaciones no tienen fundamento al no estar respaldadas por evidencia y provenir de fuentes anónimas.

Aunque ya se ha indicado de posibles riesgos de seguridad en los equipos de Huawei, hasta el momento no hay evidencia de que la compañía esté instalando elementos que faciliten el espionaje, pero esta acusación de la CIA sugiere que la compañía podría haber estado recibiendo instrucciones de los medios de inteligencia chinos.

Est asunto llega en un momento de tensiones entre Estados Unidos y China, aunque cabe señalar que aún hay aliados estadounidenses como Reino Unido y Alemania que están abiertos a utilizar equipo de red de Huawei para sus redes 5G, por lo que la inteligencia de Estados Unidos deberá tener evidencia más concreta si realmente quieren persuadir a otros países de que eviten el uso de Huawei.