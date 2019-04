Chucky ahora tendrá la voz de Luke Skywalker

¡Chucky! Quién lo diría. Mark Hamill es un intérprete de nivel legendario que pasará a la historia gracias a su personaje de Luke Skywalker en la saga de Star Wars. Pero el caballero (Jedi) también cuenta con un amplio y admirable historial como actor de doblaje.

En donde la galería de personajes con su voz es bastante extensa y retorcida. Por ello no nos extraña que ahora vaya a encarnar a Chucky, el muñeco diabólico.

Internet estuvo hirviendo en especulaciones durante días, luego de que se supiera que Hamill trabajaba en una película secreta de la cuál nadie sabía nada.

Las primeras suposiciones apuntaban a algo relacionado con Star Wars. Pero el propio actor se encargó de revelar todo a través de un sencillo video difundido mediante sus redes sociales:

"People let me tell you 'bout my best friend…"🎶

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky 🤪 @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP

— Mark Hamill (@HamillHimself) March 31, 2019