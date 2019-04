Fanáticos de Chris Cornell piden a la NASA bautizar agujero negro con nombre del fallecido artista

Chris Cornell, ex líder de Soundgarden que falleciera el 18 de mayo de 2017 en Detroit, popularizó junto a su ex banda un himno para la generación de los noventa: "Black Hole Sun".

Esto motivó a un grupo de fanáticos a patrocinar una petición en la plataforma Change.org dirigida a la NASA y la Nacional Science Foundation, para que se bautice al recién fotografiado Sagitario I con el nombre del artista de "Temple of the dog".

La petición está firmada por Giuliana Jarrin, fans de Cornell y que justifica así su clamor por bautizar al agujero negro de la galaxia M87 con el nombre del ex Soundgarden.

La chica que es de la capital ecuatoriana de Quito termina su petición en Change.org así:

Tan grande fue la popularidad de la petición, que la misma cuenta de Twitter del ex Audioslave, agradeció la iniciativa de la siguiente forma:

This is truly an incredible effort from the fans. Chris would be honored.

-VC https://t.co/ybkUqpHXHX

— Chris Cornell (@chriscornell) April 12, 2019