Chelsea Manning sacó el habla tras la detención de Julian Assange y pide ser liberada

Chelsea Manning, que bajo el nombre de Bradley filtró en 2010 los documentos reservados de las guerras de Irak y Afganistan a Wikileaks, habló este jueves 11 de abril a través de una declaración, sobre la detención de Julian Assange.

La ex cabo y analista de inteligencia, que cambió su sexo y que tenía una condena de 35 años de cárcel por la entrega de más de 700 mil documentos y que fue perdonada por Barack Obama en 2017, volvió a la cárcel en marzo de 2019.

Todo como testigo del gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia,después de negarse a responder las preguntas que la involucraban en espionaje con Assange.

Estuvo recluida en régimen de aislamiento en una cárcel de Virginia durante casi un mes antes de ser trasladada a un pabellón común, como un intento de disuadirla a responder preguntas sobre conversaciones que supuestamente tuvo con Assange en el momento de las filtraciones de documentos.

Como Assange hoy fue arrestado y acusado por Estados Unidos por cargos de conspiración y delito informático, el testimonio de Manning no es relevante para permanecer en la cárcel.

El equipo legal de Chelsea Manning presentará un escrito de respuesta en su apelación solicitando al Cuarto Circuito que desaloje la decisión del Juez de la Corte de Distrito del 8 de marzo de desacato civil.

** STATEMENT: Chelsea's legal team responds to today's unsealed indictment. This is further evidence that the government's continued imprisonment of Chelsea for her principled stance against grand jury secrecy is punitive, cruel and unnecessary https://t.co/WZiDuVWHPa

— Chelsea E. Manning (@xychelsea) April 11, 2019