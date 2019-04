Charles Martinet le pone fin al debate de Super Mario 64, reveló lo que dice Mario cuando lanza a Bowser de la plataforma

¿So long, gay Bowser?

Los que han jugado Super Mario 64 seguramente conocen el eterno debate sobre cuál es la frase que dice Mario al lanzar a Bowser de la plataforma flotante, un misterio que finalmente ha sido resuelto por nada menos que Charles Martinet, el actor que da voz al famoso plomero de Nintendo (vía Siliconera).

Si no están al tanto, resulta que en el combate final del clásicoSuper Mario 64 – Mario vs Bowser hay una pelea épica donde Mario debe sujetar a Bowser de su cola y lanzarlo contra unas bolas de metal explosivas, pero justo cuando arrojamos al villano, Mario dice una frase que no se entiende muy bien y es la que ha causado el debate.

La mayoría cree que que dice "So long, Bowser!" pero pronunciando con acento de Mario que suena como "So longee, Bowser!", incluso muchos aseguraban que decía "So long, gay Bowser!" o "So long, dear Bowser!", pero ahora la voz autorizada de Martinet ha confirmado que en realidad dice "So long, kinga Bowser!".

Así que en realidad todo este tiempo ha dicho "Hasta luego Rey Bowser!", solo que con una A al final del King que causaba la confusión.

So long kinga Bowser! — Charles Martinet (@CharlesMartinet) April 29, 2019

La frase fue cambiada en el remake para Nintendo DS

Un detalle que vale la pena mencionar es que en el remake de Super Mario 64 para la portátil Nintendo DS se cambió la comentada frase por un "Bye bye", tal vez para evitar seguir con el debate.

Super Mario 64 se lanzó en 1996 para Nintendo 64.