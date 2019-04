La NASA desarrolla innovadoras alas capaces de cambiar para siempre el concepto que tenemos de los aviones

Las nuevas alas permitiría desarrollar distintos diseños de aviones diferentes a los que hoy conocemos gracias a su estructura innovadora.

¿Alguna vez viendo aviones volar por el cielo te has imaginado qué es lo que los define como tal? Más allá de su destacable capacidad de volar, seguramente tienes una imagen mental de ellos que se compone de una estructura cilíndrica central con dos grandes alas a los lados. Imaginarse un vehículo de este tipo con una forma distinta a la que conocemos de toda la vida es difícil.

Sin embargo, un increíble trabajo conjunto entre el MIT y la NASA revolucionaría el concepto que tenemos de los aviones. Concretamente se trata del desarrollo de un nuevo tipo de ala que empujaría los límites del diseño de estos vehículos aéreos.

Que algo se haya hecho siempre de una forma no quiere decir que sea lo óptimo. Esto aplica especialmente en el caso de los aviones, pues su diseño tiene todavía campo por mejorar. Según los expertos, los modelos de ala actuales no funcionan de la mejor manera en cada fase del vuelo. Al tener que adaptarse al despegue, mantener velocidad de crucero o despegar, las alas no terminan siendo las mejores en cada una de estas fases. En parte esto es por depender casi exclusivamente del movimiento de los alerones.

Por eso durante un buen tiempo los investigadores han tratado de diseñar estructuras más efectivas. Finalmente esto podría hacerse realidad con el diseño de un ala flexible. Con esto, las aeronaves podrían ser más eficaces en todas las condiciones de vuelo.

Por más extraño que suene, la solución llega en forma de miles de triángulos pequeños hechos de resina de polietileno. Estos estarían dispuestos en una estructura ligera, flexible y sobre todo transformable a las necesidades de un avión. A pesar de que esta se vea abierta y poco sólida, en realidad la misma rigidez que otros materiales más tradicionales.

Fabricando nuevos aviones

La estructura permitiría deformar radicalmente las alas de los aviones según sea el caso. Así, un sistema que sea capaz de detectar cambios aerodinámicos podría modificar automáticamente la forma de un ala.

El desarrollo podría significar la llegada de una nueva generación de aviones en el mundo. Tan solo es ver los diseños conceptuales que ha presentado la NASA, que son realmente impresionantes. Inclusive podríamos ver la tecnología aplicada para naves espaciales.

No obstante, esto no solo aplicaría para aeronaves. También podría ser útil para las aspas de los aerogeneradores, que son los molinos empleados para obtener energía eléctrica a partir de energía eólica.