Avengers: Endgame es el final que merecíamos, pero también el que necesitábamos [FW OPINIÓN]

El cierre de poco más de diez años de historias por fin Avengers: Endgame llega a los cines nacionales, dejándonos más que satisfechos con el resultado.

No voy a mentir y decir que sigo la Saga del Infinito desde el año 2008, con el estreno de Iron Man, porque sería deshonesto de mi parte. Personalmente, sigo al MCU desde el estreno de Age Of Ultron (2015), en donde recién me pude ir familiarizando con los personajes de Marvel, o sea, luego de varios conflictos importantes en el desarrollo de este universo.

¿Por qué menciono esto? Pues porque Avengers: Endgame es una de esas películas que fue especialmente diseñada para aquellas personas que son fans de estas películas, así como también de los cómics que las rodean. Digamos, para la fanaticada más hardcore, en palabras simples.

Avengers:Endgame, una bomba

La última entrega de Los Vengadores es, literalmente, una metralleta con balas infinitas. Desde la primera escena, nos bombardea con escenas y situaciones muy bien ejecutadas, las que juegan con nuestras emociones, si en algún momento lograste sentir cierta empatía con las motivaciones de Tony Stark, Steve Rogers, Clint Barton, e incluso del villano, Thanos, quien acá resulta ser el personaje mejor configurado de todos, haciéndonos comprender de manera muy simple y explícita el porqué de todas sus acciones a lo largo de todas las cintas que hemos visto anteriormente.

Las referencias llegan una tras otra sin parar, logrando explicar, desde el desarrollo mismo de la trama, por qué fue necesario que Infinity War tuviera que llegar a un público más amplio, instalando a Thanos como una figura reconocible a simple vista. Endgame ahonda mucho más en sus motivaciones, profundizando, por ejemplo, en sus vínculos paternales con Gamora y Nebula, y en por qué quiere, o debe, eliminar a la mitad del universo.

Más allá del Chasquido de Thanos

La historia comienza desde las heridas que dejaron Civil War e Infinity War, con un grupo de superhéroes fragmentado física y emocionalmente, tratando de aceptar el hecho irremediable de que la mitad de la población terrestre se desvaneció de un día para otro. Esto, como bien sabemos, ha afectado de manera directa a los protagonistas de esta historia, tanto para bien, en el caso de algunos pocos, como también para mal, por lo que las dicotomías comienzan a aparecer incluso en los primeros diez minutos de película. Desde ahí en adelante, comienzan todas las resoluciones que esperábamos con ansias desde el catastrófico chasquido de dedos de Thanos, durante las tres horas que dura la película, sin parar (explicar más sería spoilear, y sé que nadie quiere eso).

Posiblemente, uno de los temas que se toque en esta película es la paternidad, y cómo esta ha afectado la personalidad de cada uno de los que configuran este megaproyecto cinematográfico. En este apartado, debemos destacar sí o sí al último cameo de Stan Lee, “padre” de la mayoría de los personajes de esta cinta. Fugaz como nunca, pero con un mensaje fuerte y claro para los tiempos que corren, tanto acá como en el filme.

La Gran Batalla

La batalla final también merece su propio análisis propio, y es que si en Civil War fuimos completamente estafados por Marvel Studios con ese enfrentamiento (sí, fue entretenido y todo, pero eran como diez personas peleando entre sí), esa deuda ahora está completamente saldada. Y con yapa. Harta yapa.

¿Es posible que estemos en presencia de la mejor cinta de Marvel Studios? Absolutamente, pero también es la que más dudas plantea sobre su futuro inmediato, ya que la producción termina en un escenario bastante complejo y con personajes que, si bien son conocidos, tampoco están demasiado desarrollados y totalmente preparados para los complicados roles que deben enfrentar desde ahora.

Las películas que quedan (Spider-Man: Far From Home y Guardians of the Galaxy Vol.3) sólo podrían cerrar algunos cabos que no quedaron completamente resueltos en Infinity War y Endgame, sin embargo, la esperada aparición de Adam Warlock, o bien la inclusión de los X-Men y Fantastic Four en el MCU, en un futuro lejano, podrían enriquecer este proyecto sin que decaiga. Aunque, claro, desde ahora en adelante, ya nada va a ser igual. No sé si eso es spoiler o no, pero es verdad.