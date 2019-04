AT&T volverá a subir sus tarifas en México a partir de Abril

En México volvemos a recibir otro golpe a nuestra economía, ya que AT&T ha decidido incrementar el precio de todos sus paquetes de telefonía.

Por medio de su página de Internet, AT&T anunció que los precios de todos sus planeas subirán. Esto comenzará a ser válido desde el mes actual y se reflejará en el siguiente cargo que llegue a tu cuenta.

Más dinero, mismo servicio

A pesar de que muchas personas ya no se sienten a gusto con el servicio, este volverá a subir. Y aunque no representa un incremento extremo, seguramente pondrá a pensar a muchos si siguen con la compañía o no.

Esto lo que dice su comunicado en la pagina de AT&T.

En AT&T nuestra prioridad es conectarte con lo que más te importa a través de los mejores productos y servicios. Desde nuestra llegada en 2015, hemos desplegado una red 4G LTE que hoy cubre a casi 100 millones de personas en México. Hemos invertido 7.4 mil millones de dólares, trayendo lo último en innovación y servicio para ti. Queremos que este 2019 sigas disfrutando de los beneficios que te ofrece tu plan actual, así como de la avanzada red 4G LTE de AT&T, la red más confiable de México. Para continuar ofreciéndote más y mejores experiencias de conectividad, este año hemos realizado una actualización de precios en algunos de nuestros planes. Este ajuste lo verás reflejado a partir de tu próxima factura. Si cuentas con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito bancaria de tu factura AT&T, obtendrás un beneficio en el cobro de tu plan, equivalente al ajuste de precios. Los beneficios de tu plan continuarán vigentes y seguirás gozando de los servicios contratados en México, Estados Unidos y Canadá.

De igual manera, aquí te dejamos la lista de cambios de precio según los distintos planes que manejan.

Sinceramente, cualquier incremento al precio un servicio que a veces es bueno y a veces no, si pega. Y pega fuerte.