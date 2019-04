Estos son los artículos de Game of Thrones más buscados por los mexicanos en eBay

Justo ahora que estamos a unos días del esperado estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones tenemos que eBay nos ha compartido un listado con los artículos de la serie de HBO más buscados por los mexicanos en su plataforma.

A continuación pueden ver los productos de Game of Thrones más buscados por los mexicanos en eBay:

1. Uno de los artículos más buscados, y básico para cualquier fan o coleccionista, son las Figuras Funko Pop de GoT, y es que encontrarás una gran variedad que van desde la intrépida Arya Stark hasta el infame Night King.

2. Otros de los artículos más buscados por los mexicanos son playeras con estampados de GOT. Muchas de ellas tienen las frases más importantes que han marcado el destino de Westeros a lo largo de la serie, como “Winter is coming”, “The North remembers” o “That’s what I do, I drink and I know Things”. Otro de los artículos que ha generado un gran número de búsquedas por los mexicanos son los tenis Adidas versión GOT, lanzados apenas el mes pasado en conmemoración del estreno de la temporada final de esta épica serie, con versiones de la casa Targaryen, Stark e incluso existen los Ultra Boost White Walkers, con los cuales podrás armar un look muy casual/geek.

3. El último artículo es este conteo de lo más buscado es el Monopoly versión GOT, con el cuál la próxima reunión con tus amigos será épica ya que literalmente estarán peleando por el trono mientras recorren los 7 reinos. Esta edición especial de Monopoly incluye los elementos más significativos de la serie, como la corona, un huevo de dragón, el cuervo de tres ojos e incluso el legendario trono de hierro, el cual está hecho a mano y cubierto en zinc. ¡Será una batalla digna de Westeros llena de intriga, valor y traición!